Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала идеальную фигуру на пляже

Звезда показала на себе одежду собственного бренда, пишет Politeka.net. Ранее артистка выпустила линейку купальников, а теперь занимается продажей топов и спортивных штанов.

Модель устроила фотосессию на пляже, где показала соблазнительные изгибы в различной смелой одежде.

Так, красотка надела топик на тонких бретельках. Ткань подчеркнула грудь знаменитости, выделив самые интимные места. Красотка позировала на берегу немного выгнувшись.

Пресс Эмили - рельефный, и им нельзя налюбоваться. Модель закинула голову назад, ее длинные волосы трепал ветер. Артистка закрыла глаза будто от наслаждения. Ратаковски улыбалась релаксируя.

На другом фото Эмили предстала в серых шортиках, которые немного оттянула. Она смотрела вдаль. Вид у нее хоть и был серьезным, но все же очень очаровательным.

Образы модели завершили различные украшения.

Всего за 40 минут пост собрал более 800 тысяч лайков и много комментариев.

"Фигура королевы", - написал один из фанатов.

Пользователи сети писали модели комплименты, а также отмечали красоту ее новой коллекции.

Напомним, Эмили Ратаковски позировала в белой майке, под которой не было белья. Звезда соблазнительно выгнулась, прижав руками грудь, чтобы она казалась больше в кадре.

Волосы модель оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски позировала в джинсах на высокой талии и рваными на коленках Звезда повеселилась в дерзкой позе. Модель позировала стоя на дереве с апельсинами и, глядя сверху вниз, покорила смелым "луком".

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее

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