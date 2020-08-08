Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала необычное фото с апельсинами

В этот раз на странице модели в социальной сети Инстаграм появился жаркий кадр из отдыха знаменитости. Эмили любит отдыхать на пляже и всячески подчеркивать свою фигуру модными бикини разного цвета и дизайна. При этом девушка совсем не стесняется оголяться перед камерой.

В этот раз в джинсах с высокой талией и рваными на коленках Эмили повеселилась в дерзкой позе. При этом надела звезад слишком короткий топ в очередной раз посветив грудью без лифчика. Эмили позировала стоя на дереве с апельсинами и глядя сверху вниз покорила смелым "луком".

«Плодоносит» 🍊,» - подписала фото Эмили.

Вот что ответили фанаты:

«прекрасный вид 😍», «Вау, милая❤️❤️❤️😂🔥🔥😂», «Эми собирает персик», «Вы недостаточно зрелы для таких кадров», «Малышка дозрела!», «Я думала ты станешь хорошей мамой», !Я хочу, чтобы это было на моем языке ... 😍», «Кажется, я слышал историю, очень похожую на эту ... Я не верю, что она закончилась хорошо для человека», «Это как ты говоришь, что мои персики могут быть меньше ... грустное лицо», «Так прекрасно».

В то же время в социальной сети Инстаграм на фан-страницах появляются домашние кадры с моделью, которые она публикует изначально в Сториз. Фанаты любят следить за жизнью стройной модели, поэтому жаркий кадр, на котором девушка показала внушительных размеров формы в модном лифчике, сразу же произвёл на них впечатление.

Слегка загорелая кожа Эмили также выглядела превосходно и это не удивительно, ведь девушка следит за собой постоянно.

«Когда тебе 20, ты удивляешься: зачем люди столько времени уделяют уходу за собой? Но с возрастом понимаешь, что мы не можем оставаться всегда одинаковыми. И дело даже не в старости, а в зрелости. Раньше я не умывалась перед сном. Сейчас меня это шокирует. Вне зависимости от того, как сильно я устала, я очищаю лицо и наношу крем с ретинолом», - однажды подчеркнула Эмили.