Американська фітнес-модель Ана Чері показала засмагле тіло в модному леопардовому купальнику

Так, цього разу дівчина вирішила захопити новим образом. На сторінці Ани в соціальній мережі Instagram з'явився жаркий кадр, на якому мокра після водних процедур Ана посвітила ідеальними вигинами.

Дівчина без збентеження демонструє своє тіло в самих різних образах, при цьому вона не боїться бути не зрозумілою-тисячі шанувальників кожен день захоплюються її фігурою, коментують відео з тренувань і зберігають знімки з постановочних фотосесій.

Образ засмаглої Чері в леопардовому купальнику на мокру шкіру також не залишив їх байдужими:

"Як дівчина для Тарзана🔥 🔥 😍 😍 😍", "que Hermosa eres Nena saludos y besos muñeca", " найпривабливіший вигляд«", " Джейн?", "Красиво і шикарно" « "ти така красива" « "Боже мій" « "ти розкішна😍😍🐅❤️😘😘», «ідеальна Малятко ""більше б таких фото",» волога і шикарна « " ти б був моїм Тарзаном? 🤭 🤗 💕 "»"Дуууже гаряче🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», - написали фанати.

Ана вже не раз відзначала, що іноді їй просто необхідний час для релаксу. Стежити за собою-це не завжди про те, як правильно тренуватися і є, духовне благополуччя відіграє величезну роль у здоров'ї, вважає вона.

"Особисто я борюся зі стресом і тривогою, і один з улюблених способів-прийняти розслаблюючу ванну і прочитати книгу, справжню книгу! Не на моєму телефоні, де, Якщо я отримаю текст, Я втягнуся в роботу. Відкладання телефону на годину-дві на "час для себе" - дуже важливо. Догляд за собою-це не егоїстично!! Якби сьогодні ви могли зробити щось для себе, що б це було? "- зазначила раніше Чері.

"Мені подобаються твої ступні, більше фотографій, будь ласка, @anacheri", " Супер 💖", " виглядає, як подарунок на день народження!", "Як красиво і круто виглядають твої ніжки, такі чудові", " ви приголомшлива😍 😍 👸 🙌», «яка краса жінки❤️❤️🌹 😘», «о, Дитинко, я хочу, щоб ти показала більше», «смачне ранок», «bomb🔥 🔥 🔥», «стегна супер💕 💕 😘 😘 😘», «ти красива дівчина, я думаю, що люблю тебе ❤️», «прекрасна принцеса😍 💘 🔥 😘».

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