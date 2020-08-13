Відома українська модель Міла Кузнєцова, яка визнана українкою з найбільшими натуральними грудьми, виставила напоказ свою гордість

Зірка не втомлюється вражати розкішшю своїх форм в будь-яких нарядах, передає Politeka.net. Цього разу Українська знаменитість блиснула своєю пишністю в брючному костюмі.

Верх Кузнєцова розстебнула, виставивши груди у великому вирізі. Принади випирали з одягу і, здавалося, їм дуже тісно під такою тканиною.

Модель підв'язала поясок під грудьми, щоб підкреслити талію. Варто відзначити, що бюст був засмаглим. Це не дивно, адже нещодавно красуня відпочивала в Одесі.

Міла позувала на кріслі, виставивши вперед довгу ніжку в босоніжці.

"Як вам така ведуча?) ",- підписала фото дівчина з 13-м розміром грудей.

За 20 хвилин пост зібрав понад 300 лайків і багато коментарів.

"Дуже навіть добре🤗 красиве фото", "ти як завжди виглядаєш чудово🤩 я б подивилася програму з такою ведучою🙃", " а першою леді України...", "Вау 😯 яка Діва️️", "таким фото наповал вбити можна..супер фото❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Міла Кузнєцова постала в сукні з великим декольте. Тонка тканина натягнулася на великі принади української знаменитості.

Модель підняла камеру над собою, щоб краще відобразити свої натуральні груди. Складалося враження, що великим принадам моделі дуже тісно під таким вузьким нарядом.

Раніше повідомлялося, що Міла Кузнєцова позувала в чорній мереживній блузці. Зірка показала себе досить близько і можна побачити величезний бюст у великому декольте.

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