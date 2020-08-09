Украинка с 13-м размером груди Мила Кузнецова порадовала поклонников новым фото и мотивационным постом в сети

На своей странице в Инстаграм пышногрудая красотка опубликовала снимок, на котором во всей красе продемонстрировала свою главную гордость, передает Politeka.net.

На ней цветастое платье с очень глубоким декольте, из-под которого заметен черный бюстгальтер со шлейками накрест на груди.

Образ дополняют белые серьги и черный в белый горох платочек на голове, завязанный по типу обруча.

«У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее — и то не день, а мгновение.💙💛 Будьте все счастливы 🥰», – подписала снимок Кузнецова.

Фото собрало тысячи лайков и немало комментариев, в которых поклонники благодарят ее за пожелание и шлют теплые слова в ответ.

«Вы прелестна😍 Пусть и в Вашей жизни будет побольше счастливых моментов❤️», «Очень красивое фото и просто прекрасные слова💗», «Вы такая прекрасная 😍все обязательно будет хорошо», – пишут пользователи.

Ранее мы рассказывали о том, что обладательница самой знаменитой груди в Украине впечатлила пышным бюстом в открытом купальнике на отдыхе в бассейне. Мила показала, как спасается от летней жары в воде.

На новых кадрах модель вовсю наслаждается роскошным отдыхом в одном из украинских отельных комплексов.

Кузнецова позирует в стильном купальнике-бикини с оригинальным декором в виде многочисленных завязок, которые привлекают дополнительное внимание к ее внушительной груди.

Напомним, украинка с 13-м размером похвасталась своими «буйками» в море: «Просто богиня красоты».

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером затмила пышным бюстом красотку-телеведущую.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером едва не выронила свою гордость из открытого платья.