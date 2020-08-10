Украинская модель и инстадива с 13-м размером груди Мила Кузнецова порадовала публику новыми горячими кадрами

Девушка вышла в свет в откровенном наряде. Мила опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм видео с фестиваля блогеров, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, красотка обработала запись в приложении, "пририсовав" себе милые кошачьи ушки. Модель всунула в камеру впечатляющий бюст в нескромном декольте, заинтриговав жаркими телодвижениями. Мила в белом сарафане с растительным принтом "поиграла" загорелыми прелестями, одарив поклонников обворожительной улыбкой.

Пользователи не смогли пройти мимо, щедро наградив Кузнецову в ответ комплиментами:

"Девушка очень красивая🍓"

"Какие большие, богатые дыни у вас 😈"

"Какая Красивая кошечка на отличной тусовочке ☺️☺️👍👍"

"Видно что вечеринка получилось крутой и веселой😍👍👍"

"Красотка, просто глаз от тебя не отвести)))"

"На фестивале ты точно была самая крутая!"

"Там наверное все внимание на вас , и ваш вырез"

Ранее мы сообщали, Кузнецова поделилась у себя в Инстаграм снимком, на котором во всей красе продемонстрировала свою главную гордость. На ней было цветастое платье с очень глубоким декольте, из-под которого заметен черный бюстгальтер со шлейками накрест на груди.

Образ дополнили белые серьги и черный в белый горох платочек на голове, завязанный по типу обруча.

«У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее — и то не день, а мгновение.💙💛 Будьте все счастливы 🥰», – подписала снимок Кузнецова.

Напомним, украинка с 13-м размером похвасталась своими «буйками» в море: «Просто богиня красоты».

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером затмила пышным бюстом красотку-телеведущую.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером нарядилась в мини с развратным декольте: "Эти формы не забыть"