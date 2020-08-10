Украинская модель и инстадива с 13-м размером груди Мила Кузнецова порадовала публику новыми горячими кадрами
Девушка вышла в свет в откровенном наряде. Мила опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм видео с фестиваля блогеров, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, красотка обработала запись в приложении, "пририсовав" себе милые кошачьи ушки. Модель всунула в камеру впечатляющий бюст в нескромном декольте, заинтриговав жаркими телодвижениями. Мила в белом сарафане с растительным принтом "поиграла" загорелыми прелестями, одарив поклонников обворожительной улыбкой.
Пользователи не смогли пройти мимо, щедро наградив Кузнецову в ответ комплиментами:
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"Девушка очень красивая🍓"
"Какие большие, богатые дыни у вас 😈"
"Какая Красивая кошечка на отличной тусовочке ☺️☺️👍👍"
"Видно что вечеринка получилось крутой и веселой😍👍👍"
"Красотка, просто глаз от тебя не отвести)))"
"На фестивале ты точно была самая крутая!"
"Там наверное все внимание на вас , и ваш вырез"
Ранее мы сообщали, Кузнецова поделилась у себя в Инстаграм снимком, на котором во всей красе продемонстрировала свою главную гордость. На ней было цветастое платье с очень глубоким декольте, из-под которого заметен черный бюстгальтер со шлейками накрест на груди.
Образ дополнили белые серьги и черный в белый горох платочек на голове, завязанный по типу обруча.
«У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее — и то не день, а мгновение.💙💛 Будьте все счастливы 🥰», – подписала снимок Кузнецова.
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