Известная украинская модель Мила Кузнецова похвасталась умопомрачительными формами
Знойная красотка, чья грудь 13-го размера была признана самой большой в Украине, поделилась кадрами морского отдыха в Одессе. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу модели в Инстаграме.
Кузнецова показала фото, на котором позирует на фоне моря. Огромную грудь еле сдерживает купальник со шнуровкой. Модель позирует с легким макияжем, который подчеркивает глаза.
Пользователи Сети восхищаются впечатляющими формами украинской модели.
«Ты просто богиня красоты», «Что купальник...!!! какая фигура а губы а глаза…», «Хорошо выглядишь», «Какая прекрасная сладострастная дама», «Красотка», «Моя королева, моя жизнь, я люблю тебя, как ты божественна, прекрасная королева», «О Боже мой, красота», «Определенно изысканная», «Супер мега крутышка», «Оляля», - пишут в комментариях.
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Ранее Мила Кузнецова похвасталась умопомрачительными формами в отельном номере, в котором остановилась во время поездки в Одессу.
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