Известная украинская модель Мила Кузнецова, которая признана украинкой с самой большой натуральной грудью, показала, как проводит отдых



Звезда сейчас отдыхает в Одессе, откуда публикует различные фото и видео, передает Politeka.net. Модель с 13-м размером груди записала несколько сториз с украинского курорта.

Так, на кадрах Мила предстала в платье с большим декольте. Тонкая ткань натянулась на больших прелестях украинской знаменитости. Модель приподняла камеру над собой, чтобы лучше запечатлеть свою натуральную грудь. Складывалось впечатление, что большим прелестям модели очень тесно под таким узким нарядом - эти формы не забыть.

Короткая длина платья позволила рассмотреть и ножки красотки, обутые в босоножки.

Модель не только показала, где проводит время, но также похвасталась, как фотографировалась с фанатом.

К слову, звезда пообщалась с пользователями сети, она улыбалась и выглядела очень свежо и счастливо.

К сожалению, кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности. Вероятно, звезду засыпали комплиментами в директ.

Напомним, Мила Кузнецова опубликовала у себя в Инстаграм фото из одесского отеля. Красотка позировала в столовой.

Красотка была одета в полосатое платье с глубоким декольте. Мила затянула поясок на своей сравнительно тонкой талии, что сделало ее фигуру невообразимо красивой.

Ранее сообщалось, что Мила Кузнецова похвасталась соблазнительными формами в стильном синем купальнике-бикини с оригинальным декором в виде тонкой черной шнуровки на самом интересном месте, которые привлекают дополнительное внимание к ее внушительной груди.

Напомним, украинка с 13-м размером похвасталась своими «буйками» в море: «Просто богиня красоты».

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером подразнила шикарными формами в тесном купальнике: «Ох, какое все аппетитное».

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером едва не выронила свою гордость из открытого платья: впечатляющее зрелище.