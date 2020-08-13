Суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розкрив рецепт смачного десерту

На своїй сторінці в Інстаграм шеф-кухар розповів, як приготувати класичний десерт баваруа, пише Politeka.net.

Для приготування знадобляться:

Бісквітна основа:

100 гр шоколадного печива;

40 гр вершкового масла.

Вишневий курд (заварний крем):

100 гр свіжої або замороженої вишні;

1/2 листа желатину (або 2,5 гр - половина чайної ложки в порошку);

2 яйця;

30 гр цукру;

40 гр вершкового масла кімнатної температури, нарізаного кубиком.

Шоколадний баваруа (баварський крем):

140 мл молока 3.2%;

1 лист желатину (або 5 гр 1 чайна ложка порошку);

80 г темного шоколаду, дрібно нарізаного;

2 яєчних жовтки;

35 гр цукру,

60 мл вершків;

20 гр шоколаду, для прикраси.

Вишневий соус:

150 гр замороженої або свіжої вишні;

2 ст. л. цукру.

Покласти печиво в миску і подавити качалкою, щоб було схоже на пісок. Розтопити масло, змішати з печивом до однорідної маси.

На маленьке деко, вистелити пергамент, установивши чотири металеві кільця (висота - 4 см, діаметр - 7 см). Бісквітну частину розділити на чотири частини, уклавши в кільця, придавити ложкою, і покласти в морозилку.

Далі желатиновий лист покласти у миску з холодною водою (або змішати желатиновий порошок в пропорції 1 до 6 холодної води).

Розігріти до кипіння м'якоть ягід в невеликій каструлі. Збити яйця і цукор в маленькій мисці. Змішати вишневий сироп з яйцями і цукром.

Потім вилити суміш в сотейник, помішуючи на повільному вогні протягом 3-4 хвилин, поки не загусне.

Желатиновий лист, або порошок, додати в гарячу суміш до повного розчинення. Додати кубики масла і зняти з вогню.

Після того як вишнева суміш охолоне, дістати деко з кільцями з морозилки і акуратно розподілити масу в чотири форми. І поставити все в морозилку.

Потім помістити желатин (або желатиновий порошок в пропорції 1 до 6 холодної води) в миску з холодною водою і замочити.

У невеликій каструлі ледь до кипіння довести молоко, додати нарізаний шоколад і перемішати до повного розчинення.

Збити разом яйце і цукор, залити гарячим шоколадним молоком суміш, постійно збиваючи.

Повернути шоколадну суміш в каструлю і варити на повільному вогні, постійно помішуючи протягом 3-4 хвилин, поки не загусне.

Згущений желатин перемішати з шоколадним кремом до однорідної маси, залишити на 10-15 хвилин.

Збити вершки до м'яких піків, взяти столову ложку або силіконову лопатку і добре перемішати з шоколадним кремом до однорідної маси.

Вийняти форми з морозилки і акуратно залити шоколадну суміш по чотирьох формах. Повернути все в морозилку на півгодини.

Тим часом перемішати подрібнену вишню (150 грам) з цукром (2 ст.л.) і випарувати в сотейнику. Процідити через сито.

Вийняти десерт і кільця, соус налити в глибоку тарілку, зверху обережно поставити десерт. Прикрашайте, чим хочеться: "Смакота".

Нагадаємо, що суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво розкрив рецепт улюбленої страви.

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