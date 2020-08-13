Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепт вкуснейшего десерта

На своей странице в Инстаграм шеф-повар рассказал, как приготовить классический десерт баваруа, пишет Politeka.net.

Для приготовления понадобятся:

Бисквитная основа:

100 гр шоколадного печенья;

40 гр сливочного масла.

Вишневый курд (заварной крем):

100 гр свежей или замороженной вишни;

1/2 листа желатина (или 2,5 гр - половина чайной ложки в порошке);

2 яйца;

30 гр сахара;

40 гр сливочного масла комнатной температуры, нарезанного кубиком.

Шоколадный баваруа (баварский крем):

140 мл молока 3.2%;

1 лист желатина (или 5 гр 1 чайная ложка порошка);

80 г темного шоколада, мелко нарезанного;

2 яичных желтка;

35 гр сахара,

60 мл сливок;

20 гр шоколада, для украшения.

Вишневый соус:

150 гр замороженной или свежей вишни;

2 ст.л. сахара.

Положить печенье в миску и подавить скалкой, чтобы было похоже на песок. Растопить масло, смешать с печеньем до однородной массы.

На маленький противень, выстелить пергамент, установить четыре металлические кольца (высота - 4 см, диаметр - 7 см). Бисквитную часть разделить на четыре части, уложив в кольца, придавить ложкой, и положить в морозилку.

Далее желатиновый лист положить в миску с холодной водой (или смешать желатиновый порошок в пропорции 1 к 6 холодной воды).

Разогреть до кипения мякоть ягод в небольшой кастрюле. Взбить яйца и сахар в маленькой миске. Смешать вишневый сироп с яйцами и сахаром.

Затем вылить смесь в сотейник, помешивая на медленном огне в течение 3-4 минут, пока не загустеет.

Желатиновый лист, или порошок, добавить в горячую смесь до полного растворения. Добавить кубики масла и снять с огня.

После того как вишневая смесь остынет, достать противень с кольцами из морозилки и аккуратно распределить массу в четыре формы. И поставить все в морозилку.

Потом поместить желатин (или желатиновый порошок в пропорции 1 к 6 холодной воды) в миску с холодной водой и замочить.

В небольшой кастрюле почти до кипения довести молоко, добавить нарезанный шоколад и перемешать до полного растворения.

Взбить вместе яйцо и сахар, залить горячим шоколадным молоком смесь, постоянно взбивая.

Вернуть шоколадную смесь в кастрюлю и варить на медленном огне, постоянно помешивая в течение 3-4 минут, пока не загустеет.

Сгущенный желатин перемешать с шоколадным кремом до однородной массы, оставить на 10-15 минут.

Взбить сливки до мягких пиков, взять столовую ложку или силиконовую лопатку и хорошо перемешать с шоколадным кремом до однородной массы.

Вынуть формы из морозилки и аккуратно залить шоколадную смесь по четырем формах. Вернуть все в морозилку на полчаса.

Тем временем перемешать измельченную вишню (150 грамм) с сахаром (2 ст.л.) и выпарить в сотейнике. Процедить через сито.

Вынуть десерт и кольца, соус налить в глубокую тарелку, сверху осторожно поставить десерт. Украшайте, чем хочется: "Вкуснятина".

Напомним, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво раскрыл рецепт любимого блюда.

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