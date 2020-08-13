Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепт вкуснейшего десерта
На своей странице в Инстаграм шеф-повар рассказал, как приготовить классический десерт баваруа, пишет Politeka.net.
Для приготовления понадобятся:
Бисквитная основа:
100 гр шоколадного печенья;
40 гр сливочного масла.
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Вишневый курд (заварной крем):
100 гр свежей или замороженной вишни;
1/2 листа желатина (или 2,5 гр - половина чайной ложки в порошке);
2 яйца;
30 гр сахара;
40 гр сливочного масла комнатной температуры, нарезанного кубиком.
Шоколадный баваруа (баварский крем):
140 мл молока 3.2%;
1 лист желатина (или 5 гр 1 чайная ложка порошка);
80 г темного шоколада, мелко нарезанного;
2 яичных желтка;
35 гр сахара,
60 мл сливок;
20 гр шоколада, для украшения.
Вишневый соус:
150 гр замороженной или свежей вишни;
2 ст.л. сахара.
Положить печенье в миску и подавить скалкой, чтобы было похоже на песок. Растопить масло, смешать с печеньем до однородной массы.
На маленький противень, выстелить пергамент, установить четыре металлические кольца (высота - 4 см, диаметр - 7 см). Бисквитную часть разделить на четыре части, уложив в кольца, придавить ложкой, и положить в морозилку.
Далее желатиновый лист положить в миску с холодной водой (или смешать желатиновый порошок в пропорции 1 к 6 холодной воды).
Разогреть до кипения мякоть ягод в небольшой кастрюле. Взбить яйца и сахар в маленькой миске. Смешать вишневый сироп с яйцами и сахаром.
Затем вылить смесь в сотейник, помешивая на медленном огне в течение 3-4 минут, пока не загустеет.
Желатиновый лист, или порошок, добавить в горячую смесь до полного растворения. Добавить кубики масла и снять с огня.
После того как вишневая смесь остынет, достать противень с кольцами из морозилки и аккуратно распределить массу в четыре формы. И поставить все в морозилку.
Потом поместить желатин (или желатиновый порошок в пропорции 1 к 6 холодной воды) в миску с холодной водой и замочить.
В небольшой кастрюле почти до кипения довести молоко, добавить нарезанный шоколад и перемешать до полного растворения.
Взбить вместе яйцо и сахар, залить горячим шоколадным молоком смесь, постоянно взбивая.
Вернуть шоколадную смесь в кастрюлю и варить на медленном огне, постоянно помешивая в течение 3-4 минут, пока не загустеет.
Сгущенный желатин перемешать с шоколадным кремом до однородной массы, оставить на 10-15 минут.
Взбить сливки до мягких пиков, взять столовую ложку или силиконовую лопатку и хорошо перемешать с шоколадным кремом до однородной массы.
Вынуть формы из морозилки и аккуратно залить шоколадную смесь по четырем формах. Вернуть все в морозилку на полчаса.
Тем временем перемешать измельченную вишню (150 грамм) с сахаром (2 ст.л.) и выпарить в сотейнике. Процедить через сито.
Вынуть десерт и кольца, соус налить в глубокую тарелку, сверху осторожно поставить десерт. Украшайте, чем хочется: "Вкуснятина".
Напомним, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво раскрыл рецепт любимого блюда.
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