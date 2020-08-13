Відома актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в серіалі "Свати", приголомшила кадром весілля

Кадр зі зйомок популярного серіалу опублікували на фан-сторінці, присвяченій актрисі, в «Instagram».

"Найулюбленіша телевізійна сім'я. Найкраща команда, яка стала рідною. Загальне фото зі зйомок " Свати»", - йдеться у підписі до фото.

На кадрі Валюха відображена в красивому синьому платті з макіяжем і зачіскою, які її дивно молодять.

Фото викликало справжній фурор.

"Люблю вас всіх, спасибі за прекрасний фільм, чекаємо продовження серіалу», «Як же я чекаю продовження 😘 😘 😘 обожнюю вас всіх, спасибі велике Вам за позитифчик😍", " які ви молодці всі!!!", "Обожнюю вас всіх!!! Ви супер! Люблю ваші серіали!", "Величезна подяка всім, хто працював над цим серіалом👏 👏 👏 👏 👏. Дуже актуальний фільм для нашого часу!", "Свати, напевно і вийшли такими крутими, завдяки тому, що у вашому колективі були ось такі, родинні стосунки) улюблений серіал, улюблені артисти! З нетерпінням чекаємо нової зустрічі з Вами!» ,- пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Валюха з "Сватів" накинулася на Добронравова, актор не витримав: "ти що з котушок з'їхала?».

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