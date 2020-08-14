39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон постала в напівпрозорому боді
Зірка неодноразово демонструвала у своєму Instagram гарячі фото, повідомляє Politeka.net. Так, на одному з останніх сторіз скандальна знаменитість з'явилася в мереживному боді.
Періс позувала сидячи в кріслі. Зірка одягла боді з довгим декольте, яке доходило майже до пупка. Такому довгому вирізу надавав акценту ланцюжок з кулоном.
Прозора тканина надавала образу пікантності, хоча крізь неї не було видно нічого інтимного. Під таким сміливим вбранням проглядалися чорні трусики з мережива. Шпильки на ніжках завершили образ.
Невеликі груди, тонка талія, пружний животик і стрункі ніжки - ця красуня божественно хороша.
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Періс підкреслила розріз очей чорним олівцем, а її губи були блідо-рожевого кольору.
Фото не отримало багато лайків, адже в сторіз немає такої можливості. Швидше за все, красуні написали багато приємного в особисті повідомлення, тим більше у неї така небезпечна довжина декольте.
Нагадаємо, Періс Хілтон постала в чорному боді з великими вирізами, завдяки ним можна було розглянути пружні сідниці. Шкіра прям сяяла від ідеальності.
До того ж крій боді також оголив рівну спинку зірки. Тканина лише обтягнула тонку талію.
Раніше повідомлялося, що Періс Хілтон постала в мереживній нижній білизні. На фото прекрасно видно її струнку фігуру, плоский живіт і округлі стегна.
Зірка одягла сонячні окуляри і підняла голову.
На відфотошопленому фото красуня позувала поруч з актрисою Мерилін Монро в купальнику.
«Блондинка. Пляжні крихітки», - підписала знімок зірка.
Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".
Як повідомляла Politeka, безсоромна Періс Хілтон в дірявому бікіні розбурхала ефектною позою.
Також Politeka писала, що зухвала Періс Хілтон повністю роздяглася, прикривши принади квітами: "справжня фея».