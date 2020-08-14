39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон предстала в полупрозрачном боди

Звезда неоднократно демонстрировала в своем Инстаграм горячие фото, сообщает Politeka.net. Так, на одном из последних сториз скандальная знаменитость появилась в кружевном боди.

Пэрис позировала сидя в кресле. Звезда надела боди с длинным декольте, которое доходило почти до пупка. Такому длинному вырезу придавала акцента цепочка с кулоном.

Прозрачная ткань придавала образу пикантности, хотя сквозь нее не было видно ничего интимного. Под таким смелым нарядом проглядывались черные трусики из кружева. Шпильки на ножках завершили образ.

Небольшая грудь, тонкая талия, упругий животик и стройные ножки - эта красотка божественно хороша.

Пэрис подчеркнула разрез глаз черным карандашом, а ее губы были бледно-розового цвета.

Фото не получило много лайков, ведь в сториз нет такой возможности. Скорее всего, красотке написали много приятного в личные сообщения, тем более у нее такая опасная длина декольте.

Напомним, Пэрис Хилтон предстала в черном боди с большими вырезами, благодаря ним можно было рассмотреть упругие ягодицы. Кожа прям сияла от идеальности.

К тому же крой боди также обнажил ровную спинку звезды. Ткань лишь обтянула тонкую талию.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон предстала в кружевном нижнем белье. На фото прекрасно видно ее стройную фигуру, плоский живот и округлые бедра.

Звезда надела солнечные очки и подняла голову.

На отфотошопленном фото красотка позировала рядом с актрисой Мэрилин Монро в купальнике.

«Блондинки. Пляжные малышки», - подписала снимок звезда.

Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.

Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».