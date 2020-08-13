34-річна українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи "Nikita", спокусила публіку своєю "полуничкою"

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому постала в чорному сарафані в білий горошок з, на подив, високим розрізом, аж до пупка (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Анастасія вигнулася перед камерою, млосно покрутивши стегнами, після чого присіла і помахала рукою. При цьому красуню, мабуть, абсолютно не турбує, що занадто "вітряний" сарафан насилу прикриває що-небудь, спідниця з легкістю задерлася, оголивши її чорні трусики.

Брюнетка доповнила свій зухвалий лук оригінальними золотистими окулярами й масивним кольє.

"Нехай твоя полунична начинка править вечіркою 🍓", - підписала ці спекотні кадри зірка.

Раніше ми повідомляли, Кумейко, поки була на відпочинку в Туреччині, часто ділилася фото своїх розваг. Так, на одному з останніх дівчина постала на пляжі. Dj Nana (саме під таким псевдонімом вона зараз виступає на сцені) зняла себе з незвичайного ракурсу, розташувавши камеру зверху. Засмагла співачка зачерпнула в долоні білий пісок.

З одягу на ній було видно тільки чорний топ, що відкрив чудовий вид на апетитні принади.

"Тижневий план відпочинку виконано. 🛸 🏡 Поділіться акаунтами, які вас надихають, а я напишу свої😘", - підписано фото.

Армія шанувальників моментально кинулася коментувати, поставивши за лічені хвилини сотні "лайків": "Вигляд карколомний 👍"; "Богиня 🖤"; "Смачно ♥️"; "Красуня 🔥"; "ваш акаунт, напевно, більш мотивує )) А загалом, надихає все ❤️"

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