50-річний бодібілдер і стриптизер Сергій Глушко, відомий як Тарзан, відзначився новою витівкою, що запам'ятається надовго
Як передає Politeka.net, у своєму мікроблозі в Instagram чоловік співачки Наташі Корольової опублікував свіжі кадри, на яких постав разом з блогером.
Так, останній, побачивши, нудьгуючого Тарзана біля дерева, попросив того про чарівний укус - мовляв, таким чином зможе передатися "силушка богатирська". Глушко не став відмовляти, оскалився і демонстративно вкусив хлопця за шию.
"Тепер я людина-Тарзан))) спасибі @tarzan__ _ official за цю можливість!!! Тепер мене не зупинити!!!! тепер всі танцювально-групові заняття мої!!!))))... Кого ще покусати?))))) ",- повідомив блогер, зазначивши, що прям відчуває, як його відразу ж потягнуло в спортзал.
Користувачі кинулися обговорювати побачене:
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"До речі!!! Місце укусу ще й приємно пахне! Так що друзі))) не бійтеся)) це як комарик вкусить))"
"Тарзанище"
"Укус Тарзана: швидко, недорого, приємно"
Раніше ми повідомляли, безсоромний Тарзан опублікував фото, на якому постав повністю оголеним. Артист плавав у басейні, піднімаючи над водою свій "міцний горішок".
Також ми писали, мати Корольової розповіла подробиці знайомства з Тарзаном. 74-річна Людмила Поривай зазначила, що на неї Сергій Глушко вперше справив враження сором'язливого і боязкого молодого чоловіка.
"Ви, безперечно, дуже гарний молодий чоловік і напевно розумний, але я хочу, щоб для початку Наталочка розібралася з Ігорем, а вже потім почала зустрічатися з вами", - саме з цих слів і почалося знайомство Людмили з новоспеченим зятем.
Нагадавши, Тарзан в компанії оголених чоловіків ошелешив визнанням.
А ще Politeka писала, що помолоділа Королева знайшла собі підробіток, Тарзану це сподобається.
Також Politeka повідомляла, що Тарзан пішов у відрив на своїй вечірці і здивував нарядом з пікантною деталлю.