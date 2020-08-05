Известный российский бодибилдер Сергей Глушко (Тарзан), муж Наташи Королевой, показал себя в смелом образе

На фото Тарзан показался без одежды и лежал на полосатой подушке. Образ Сергей дополнил повязкой на глаз, как у пирата. Глушко поднял два пальца вверх в виде пистолета, а волосы оставил распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Товарищи курсанты! Примите поздравления от бывалого корсара! Остальным тоже не кашлять)", - написал красавец.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии, в которых поздравляли Сергея с "Днем курсанта":

"Ой) присоединяюсь к поздравлениям", "О, дааа!) Муж уже с утра отрапортовал «каа ты могла забыть ?! Ты жена моя, мать моих детей! сегодня же «день пьяного курсанта!» с праздником,Серёж!", "С днём пьяного курсанта", "Что с глазом,кто выбил?)", "Ну теперь понятно))) а то волноваться начала))) с сыном думала у вас проблемы))) на нет) весь в папу", "Про не кашлять - это удачно сказал !", "Был курсант, а стал Тарзан. Главное, в стрингах курсантов не поздравлять, а то побегут с Вас брать пример".

Сообщалось, что муж Наташи Королевой 50-летний российский танцор и бодибилдер Сергей Глушко похвасталася фигурой в тренажерном зале.

«После дождичка в четверг)))) Довольный, как слон. От слона, кстати, всем привет! Жду завтра вас на Тарзан караоке пати!» - подписал снимок артист.

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