Певица Наташа Королева придумала, как ей поддерживать связь со своими поклонниками

Об этом пишет Politeka.net.

Соответствующую публикацию звезда сделала в своем личном Instagram.

Так, Наташа Королева решила создать сервис "поздравлений" от своего имени.

"Друзья! Запускаем в тестовом режиме Поздравлялки от Наталки! Возник большой спрос на такой контент и я решила создать собственный онлайн магазинчик Поздравлялок!", - говорится в подписи к видеообращению, которое певица опубликовала в Instagram.

Поклонникам пришлась по душе такая идея. Но в большей степени фанаты обратили внимание на новую внешность Наташи Королевой. Некоторые комментаторы даже отметили, что певица помолодела после карантина.

Но были и такие пользователи, которые предположили, что у Королевой серьезные финансовые проблемы, если она решилась на "сервис поздравлений".

"Наталья,молодец! Не унываете и всегда в хорошем настроении! И кстати хорошая идея с поздравлениями! Очень креативно", "Ох Наташка, все так плохо, видимо", "Главное, чтобы Тарзан Ваш тоже не подрабатывал в кризис для женщин поздравляльщиком", "Иди работай!", "Обалдеть, как круто", "Красотулька, помолодела", "Красотка наша", "Наталка уже поднадоела", - написали они в комментариях под публикацией звезды.

Напомним, Тарзан обратился к красоткам и пообещал им драйв, Королева будет в бешенстве: "Ну, что...".

Также Politeka писала, что Наташа Королева взобралась на гигантский стул и рассыпалась в благодарностях сыну.