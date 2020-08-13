50-летний бодибилдер и стриптизер Сергей Глушко, известный как Тарзан, отметился новой запоминающейся выходкой

Как передает Politeka.net, в своем микроблоге в Инстаграм муж певицы Наташи Королевой опубликовал свежие кадры, на которых предстал вместе с блогером.

Так, последний, увидев, скучающего Тарзана возле дерева, попросил того о волшебном укусе - мол, таким образом сможет передаться "силушка богатырская". Глушко не стал отказывать, оскалился и демонстративно укусил парня в шею.

"Теперь я Человек-Тарзан))) спасибо @tarzan___official за эту возможность!!! Теперь меня не остановить!!!! теперь все танцевально-групповые занятия мои!!!))))... Кого ещё покусать?)))))", - сообщил блогер, отметив, что прям чувствует, как его сразу же потянуло в спортзал.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Кстати!!! Место укуса ещё и приятно пахнет! Так что друзья))) не бойтесь)) это как комарик укусит))"

"Тарзанище"

"Укус Тарзана: быстро, недорого, приятно"

Ранее мы сообщали, бесстыжий Тарзан опубликовал фото, на котором предстал полностью обнаженным. Артист плавал в бассейне, поднимая над водой свой "крепкий орешек".

Также мы писали, мать Королевой рассказала подробности знакомства с Тарзаном. 74-летняя Людмила Порывай отметила, что на нее Сергей Глушко впервые произвел впечатление стеснительного и робкого молодого человека.

"Вы, бесспорно,­ очень красивый ­молодой человек и наверняка умный, но я хочу, чтобы для начала Наташенька разобралась с Игорем, а уже потом начала встречаться с вами", - именно с этих слов и началось знакомство Людмилы с новоиспеченным зятем.

Напомним, Тарзан в компании обнаженных мужчин ошарашил признанием.

А еще Politeka писала, что помолодевшая Королева нашла себе подработку, Тарзану это понравится.

Также Politeka сообщала, что Тарзан ушел в отрыв на своей вечеринке и удивил нарядом с пикантной деталью.