Известный российский танцор и бодибилдер Сергей Глушко поделился кадрами веселого праздника, который он организовал

Муж певицы Наташи Королевой, известный под псевдонимом Тарзан, опубликовал новое видео в своем Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Так, артист показал, как прошла его караоке-вечеринка, которую он организовывал недавно в одном из российских ресторанов. На кадрах можно увидеть, как люди вовсю веселятся, танцуют и распевают песни на природе.

Среди гостей выделяется и сам Тарзан. По такому случаю он оделся в строгий черный костюм и шляпу с широкими полями. Однако, артист добавил в свой образ и одну пикантную деталь: он не стал ничего надевать под пиджак, демонстрируя свою накачанную голую грудь. На видео артист старательно подпевает песне в микрофон.

Поклонники Тарзана отреагировали на его публикацию.

«Хочу к вам», «Круто», «Спасибо за позитивчик!!», «Супер!», - пишут люди.

До этого мы писали, что Тарзан опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором продемонстрировал свою гордость.

Так, Сергей с щетиной, которой, по-видимому, несколько дней, бесцеремонно вывалил впечатляющих размеров язык. Артист показал пальцами жест "мир" и выпучил глаза.

"Всем Peace! А как вы тренируете свой язык?))))", - подписал этот снимок Тарзан.

Пользователи кинулись с жаром обсуждать увиденное. Некоторые с юмором отнеслись к выходке Глушко, но нашлись и те, кто изъявил желание срочно отписаться.

Напомним, Тарзан спустил штаны и показал, за что его любит Наташа Королева: «Вот это талант».

Как сообщала Politeka, Тарзан разделся и показал Наташе Королевой настоящее блаженство: "Не ревнуй".

Также Politeka писала, что бесстыжий Тарзан вывалил свою "лопату", Королевой повезло.