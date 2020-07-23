Известный российский танцор и бодибилдер Сергей Глушко поделился кадрами веселого праздника, который он организовал
Муж певицы Наташи Королевой, известный под псевдонимом Тарзан, опубликовал новое видео в своем Инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).
Так, артист показал, как прошла его караоке-вечеринка, которую он организовывал недавно в одном из российских ресторанов. На кадрах можно увидеть, как люди вовсю веселятся, танцуют и распевают песни на природе.
Среди гостей выделяется и сам Тарзан. По такому случаю он оделся в строгий черный костюм и шляпу с широкими полями. Однако, артист добавил в свой образ и одну пикантную деталь: он не стал ничего надевать под пиджак, демонстрируя свою накачанную голую грудь. На видео артист старательно подпевает песне в микрофон.
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Поклонники Тарзана отреагировали на его публикацию.
«Хочу к вам», «Круто», «Спасибо за позитивчик!!», «Супер!», - пишут люди.
До этого мы писали, что Тарзан опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором продемонстрировал свою гордость.
Так, Сергей с щетиной, которой, по-видимому, несколько дней, бесцеремонно вывалил впечатляющих размеров язык. Артист показал пальцами жест "мир" и выпучил глаза.
"Всем Peace! А как вы тренируете свой язык?))))", - подписал этот снимок Тарзан.
Пользователи кинулись с жаром обсуждать увиденное. Некоторые с юмором отнеслись к выходке Глушко, но нашлись и те, кто изъявил желание срочно отписаться.
Напомним, Тарзан спустил штаны и показал, за что его любит Наташа Королева: «Вот это талант».
Как сообщала Politeka, Тарзан разделся и показал Наташе Королевой настоящее блаженство: "Не ревнуй".
Также Politeka писала, что бесстыжий Тарзан вывалил свою "лопату", Королевой повезло.