Муж Наташи Королевой 50-летний российский танцор и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан озадачил неожиданным фото

Как передает Politeka.net, фотографией Сергей поделился на своей странице в Инстаграм. (ЧТобы посмотреть фото - проскролльте вниз)

На снимке Тарзан запечатлен в компании полуобнаженных мужчин неспортивной наружности. Большинство из них позирует только в шортах, без стеснения демонстрируя крупные животики.

«Спасибо, парни, за то, что вы есть в моей жизни! Можайска forever! Это было незабываемо!» - подписал снимок Тарзан.

Вероятно, имеется ввиду Военный инженерный институт имени А. Ф. Можайского, где учился Сергей Глушко.

Отметим, снимок озадачил фолловеров артиста.

«В спортзал бы их сводили», «Вот, что значит занятие спортом пол жизни! Не в обиду мужчинам, но Вы выглядите по сравнению с ними, как мальчик», «Какие молоденькие парни», «Уххххх .... 🔥», «Почему тебя не видно почти», - пишут в комментариях.

А вот Наташа Королева поставила снимку "лайк".

Напомним, бесстыжий Тарзан вывалил свою "лопату", Королевой повезло: "Ужас, какой большой..."

Как сообщала Politeka, помолодевшая Королева нашла себе подработку, Тарзану это понравится: "Ох, все так плохо..."

Также Politeka писала, что Тарзан ушел в отрыв на своей вечеринке и удивил нарядом с пикантной деталью: «Хочу к вам»