Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, показала себе на відпочинку в Одесі

На фото красуня здалася в чорному купальнику, а зверху можна побачити прозору накидку. Олена зібрала волосся в тугий вузол, показуючи без сорому свій шостий розмір, який ледве вмістився в бікіні. На кадрах можна побачити і татуювання, яке можна помітити за "золотою" мотузочкою трусиків. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Як же класно в цьому готелі! Ось дивлюся, і захоплююся,в Україні стільки красивих місць і локацій, все своє і на пристойному рівні", "скрізь хороша", "Прекрасна", "обидві вогонь", "це прекрасно", "Купальник вогонь, і ви в ньому бомба", "прекрасна королева".

Повідомлялося, що відома модель Олена Омович вразила відвертими кадрами зі СПА-салону.

Модель позувала на кушетці в білому халаті, який відкрила. Як виявилося, Олена була в одних трусиках.

Груди зірка намагалася заховати під кроями білої тканини. Однак великі принади, так і хотіли здатися.

Ми писали, що відома модель Олена Омович показала себе і розповіла про контент.

На фото красуня позувала в топі і спідниці білого кольору. Омович без сорому спустила бретельки, показуючи пишний бюст. Волосся Олена залишила розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери.

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