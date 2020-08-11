Знаменитая украинская модель Алена Омович выставила свои пышные формы на всеобщее обозрение в роскошном купальнике

Популярная инста-дива, которую в сети называют «украинской Кардашьян», поделилась новыми кадрами с отдыха на своей странице. Об этом пишет Politeka.net.

На фото красотка наслаждается обедом со свежими морепродуктами на балконе отеля с видом на море. Сейчас Омович отдыхает в Одессе, откуда и делится яркими кадрами.

На снимке модель демонстрирует свою новоприобретенную грудь шестого размера и осиную талию в оригинальном купальнике бикини, украшенном крупными камнями, похожими на настоящие драгоценности.

Такой наряд идеально подчеркивает формы красотки. При этом лиф купальника явно для нее слишком мал, поэтому грудь так и норовит вырваться на волю.

Поклонники звезды активно комментируют ее фото.

«Ты самая шикарная девушка во всем инстаграм», «Красиво жить не запретишь», «На 2м видно, что лиф очень мал, не по размеру», «Шикарная», «Все фото на 100 баллов из 10», - пишут люди.

До этого мы писали, что Омович похвасталась формами в слишокм тесном монокини. В этот раз звезда решила блеснуть фигурой в леопардовом монокини с необычным вырезом на груди - тонкая ткань едва смогла скрыть формы девушки.

«1/2/3? Купальник не оставил равнодушным никого на пляже Доминиканы. Выбирала этот куп среди кучи других, скажите я не прогадала?», - пишет Алена под фото.

Напомним, украинская Кардашьян потрясла "дыньками", выпавшими из тесного купальника.

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян натянула микро-бикини до предела и ошеломила формами.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян пленила размером «дынек» в тесном топе и трусах: в такую легко влюбиться.