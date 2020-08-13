Популярна українська співачка Настя Каменських несподівано забула про обручку

Як соообщает Politeka.net, вона опублікувала фото, на якому красується без кільця, в соціальній мережі "Instagram" (щоб подивитися ролик, скрольте вниз).

"Доброго ранку 😘 нехай кожен ваш день починається з любові і нехай вона рухає всіма вашими вчинками. Даруйте свою любов і ніжність близьким! ❤️ Частіше кажіть їм, як сильно ви ними дорожите! Роблячи їх щасливішими, ми робимо світ трішки кращим і це так круто», - написала артистка.

На фото вона відображена в блузі з квітковим візерунком. Каменських даржит руки на талії, при цьому в очі кидається відсутність обручки.

"Мені одному цікаво? Може Льоша дивиться десь за рогом і милується?", "Ти така красива😍 💓«, » розкішна❤️❤️❤️«," на жаль не всім потрібні слова любові і добре ставлення ...краще мінімум, а то скажуть що залюбили», " Настюшаааа ну чому ти така бомбічна🔥 🔥", - коментують знімок в мережі.

Нагадаємо, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вигляд вражає «»фігура богині".

А ще Politeka писала, що щаслива Каменських в тонкій білій сукні поділилася важливою новиною: "нарешті! Дочекатися...".

Також Politeka повідомляла, що Настя Каменських розповіла правду про своє життя:"зради, пластика і зоряна хвороба".