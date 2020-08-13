Популярная украинская певица Настя Каменских неожиданно забыла об обручальном кольце

Как соообщает Politeka.net, она опубликовала фото, на котором красуется без кольца, в социальной сети "Инстаграм" (чтобы посмотреть ролик, скрольте вниз).

«Доброе утро 😘 Пусть каждый ваш день начинается с любви и пусть она движет всеми вашими поступками. Дарите свою любовь и нежность близким! ❤️ Почаще говорите им, как сильно вы ими дорожите! Делая их счастливее, мы делаем мир чуточку лучше и это так круто», - написала артистка.

На фото она запечатлена в блузе с цветочным узором. Каменских даржит руки на талии, при этом в глаза бросается отсутствие обручального кольца.

«Мне одному интересно? Может Леша смотрит где-то за углом и любуется?», «Ты такая красивая😍💓», «Роскошная ❤️❤️❤️», «К сожалению не всем нужны слова любви и хорошое отношение ...лучше минимум ,а то скажут что залюбили», «Настюшаааа ну почему ты такая бомбическая 🔥🔥», - комментируют снимок в Сети.

Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".