ПриватБанк може в односторонньому порядку розірвати договір і заблокувати фінансові кошти на рахунку, залишивши українців з носом

Про такий випадок розповів чоловік, мати якого є ошуканою клієнткою ПриватБанку. Коментар зі скаргою опублікований на сайті "Мінфіну", передає Politeka.net.

За його словами, жінка проживає на окупованій території.

"Моя мати в 2019 році відкрила рахунок, як підприємець в даному банку. Так як людина літня, була виписана нотаріальна довіреність на моє ім'я і додана в систему ПриватБанку. Все було добре, але несподівано банк, без пояснення причин і попередження, в односторонньому порядку розриває відносини з клієнтом і блокує 21 тисячу гривень на рахунку ФОП. Так як мама проживає на окупованій території, я як довірена особа звернувся в банк, щоб перевести заблоковані кошти на рахунок в іншому банку (за рекомендацією співробітників колл-центру 3700). Було написано заяву про закриття рахунку і переказ грошей в інший банк. Епопея триває вже більше двох місяців, представники банку постійно блокують заяви (які я писав вже тричі!!!) посилаючись на те, що нібито не вірно заповнена заява, не всі дані вказані, або що клієнт (колишній) повинен пройти ідентифікацію в банку!!!",- обурився син клієнтки.

Чоловік зробив висновок, що банку "наплювати" на клієнтів і на їхні проблеми, які їм створив цей же банк.

Варто відзначити, на скаргу чоловіка відгукнулися в фінустанові Співробітник ПриватБанку послався на закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів".

"АТ КБ» ПриватБанк" є банком, який сумлінно і точно дотримується вимог чинного законодавства України. Відповідно до закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний: забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку та в процесі їх проведення. Зараз власник рахунку може провести операцію переказу коштів, як було рекомендовано раніше. На жаль, наші фахівці не змогли зв'язатися з власником рахунку", - йдеться у відповіді ПриватБанку.

Нагадавши, популярна послуга ПриватБанку виявилася з підступом, гроші не повернуть.

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