ПриватБанк запускает биометрические терминалы

Теперь операции можно будет проводить, "показав свое лицо" в камеру. Об этом сообщается на сайте финучреждения.

По словам руководителя направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгения Васильцова, "оплата лицом" пока доступна на 260 POS-терминалах Android PAX, до конца 2020 года банк планирует запустить в Украине 7700 FacePay24.

"Для использования сервиса "оплата лицом" клиентам банка необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24, а затем нужно сделать три фото с разных ракурсов и привязать к ним выбранную банковскую карту", - говорится в сообщении.

Для оплаты в POS-терминалах Android PAX с помощью идентификации личности после ввода суммы необходимо выбрать на терминале "оплата лицом", посмотреть на фронтальную камеру терминала, нажать кнопку "оплатить" и подтвердить операцию вводом пин-кода.

Ранее мы сообщали, возмущенная клиентка пожаловалась на банкоматы ПриватБанка. Женщина оставила негативный отзыв на сайте Минфина. По ее словам, при попытке обналичить 20 000 тысяч гривен со счета, банкомат ей позволил снять лишь 100 гривен.

"ПриватБанк с каждым днем удивляет и это уже доходит до беспредела! Утром пробовала снять 20 000 тыс. грн с карты предпринимателя. Мои честно заработанные и всем нужным организациям показанные. Но банкомат решил, что 20 000 мне много, предложил выдать 8000. Согласилась, но тут банкомат решил, что мой лимит превышен, хотя сам же предлагал!!! Предложил 4000. После моего очередного согласия, опять решил, что с меня много. Решила сама попросить 1000, тут уже сыграл азарт. И опять оказалось много хочу. И даже 200 не прошло. Ура, выдал 100 грн.", - поделилась клиентка.

Напомним, ПриватБанк кардинально изменил правила снятия налички, банкоматы больше не нужны: "Достаточно просто..." .

Как сообщала Politeka, со счета исчезли десятки тысяч гривен, ПриватБанк нашел оправдание: "Нет возможности вернуть...".