Украинцы могут попасть впросак, надеясь на услугу ПриватБанка, связанную со страховыми выплатами

Как передает Politeka.net, на сайте Минфина появился негативный отзыв от клиента ПриватБанка, которого оставили с носом после неожиданной отмены рейса.

"Покупаю авиабилет от ПриватБанка. Оплачиваю страховку, которую кстати нагло навязывают и если не снять галочку, то даже и не заметишь, что автоматически навязали страховку. Рейс отменяют на следующий день. Авиакомпания согласна отдать деньги, а вот так называемые страховщики от ПриватБанка не согласны вернуть сумму потраченную на страховку, мотивируя это тем, что рейс отменили не в день вылета, а раньше. Вот если бы в день вылета, тогда б они отдали. А так 650 гривен это их чесно заработанные деньги. А услуга называется «Компенсация от невылета рейса»", - поделился своей проблемой возмущенный клиент.

Украинец назвал случившееся с "разводом от ПриватБанка".

"Как можно продавать услугу которой НЕТ? Это если я куплю в автосалоне машину и мне оформят страховку, но по вине автосалона мне машину не отдадут, то конечно мне отдадут только страховку, и скажут «пользуйтесь страховкой, а вот машины нет»", - подытожил клиент.

В ПриватБанке разъяснили ситуацию, раскрыв, в каких случаях деньги не вернут.

"Мы детально проанализировали сложившуюся ситуацию и хотим отметить, что страховым случаем по услуге «Компенсация стоимости рейса» считается задержка или отмена рейса в день вылета (за 24 часа до установленного времени вылета согласно электронного билета). Также, необходимо понимать, что в случае отказа от услуги «Гарантированного возврата» при покупке билета, как в вашем случае, данная услуга будет недоступна в случае отмены рейса".

Напомним, ПриватБанк кардинально изменил правила снятия налички, банкоматы больше не нужны.

Как сообщала Politeka, со счета исчезли десятки тысяч гривен, ПриватБанк нашел оправдание.

Также Politeka писала, что на счета ПриватБанка украинцам начислят новую компенсацию, кого коснется.