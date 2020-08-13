ПриватБанк может в одностороннем порядке разорвать договор и заблокировать финансовые средства на счете, оставив украинцев с носом

О таком случае рассказал мужчина, мать которого является обманутой клиенткой ПриватБанка. Комментарий с жалобой опубликован на сайте "Минфина", передает Politeka.net.

По его словам, родительница проживает на оккупированной территории.

"Моя мать в 2019 году открыла счет, как предприниматель в данном банке. Так как человек пожилой, была выписана нотариальная доверенность на моё имя и добавлена в систему ПриватБанка. Всё было хорошо, но неожиданно банк, без объяснения причин и предупреждения, в одностороннем порядке разрывает отношения с клиентом и блокирует 21 тысячу гривен на счету ФОП. Так как мама проживает на оккупированной территории, я как доверенное лицо обратился в банк, чтобы перевести заблокированные средства на счет в другом банке (по рекомендации сотрудников колл-центра 3700). Было написано заявление о закрытии счета и переводе денег в другой банк. Эпопея длится уже больше двух месяцев, представители банка постоянно блокируют заявления (которые я писал уже трижды!!!) ссылаясь на то, что якобы не верно заполнено заявление, не все данные указаны, либо что клиент (бывший) должен пройти идентификацию в банке!!!", - возмутился сын клиентки.

Мужчина сделал вывод, что банку "наплевать" на клиентов и на их проблемы, которые им создал этот же банк.

Стоит отметить, на жалобу мужчины откликнулись в финучреждении. Сотрудник ПриватБанка сослался на закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов".

"АО КБ «ПриватБанк» является банком, который добросовестно и точно соблюдает требования действующего законодательства Украины. Согласно закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан: обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, до начала и в процессе их проведения. Сейчас владелец счета может провести операцию перевода средств, как было рекомендовано ранее. К сожалению, наши специалисты не смогли связаться с владельцем счета", - говорится в ответе ПриватБанка.

Напомним, популярная услуга ПриватБанка оказалась с подвохом, деньги не вернут.

Как сообщала Politeka, Приватбанк срочно заявил о новых правилах оплаты, что изменилось.

Также Politeka писала, что ПриватБанк стянул с карточки "бонусы" и вызвал гнев у клиента.