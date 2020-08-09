Клиент ПриватБанка потерял значительную сумму после того, как у него начались проблемы с кредиткой

Свою историю он рассказал на портале «Минфин».

По словам мужчины, он был клиентом банка почти 10 лет, до тех пор, пока не начались проблемы с кредитной картой.

После того, как он просрочил платеж, ему выписали штраф. Однако у него была страховка на кредитный лимит, которую банк взымал постоянно.

Однако, когда наступил карантин, ситуация усложнилась.

«Спустя два месяца карантина решил проверить, подлежит страховка под карантин (в настоящее время был уже в минусе по платежу...). Страховка подлежит но: в истории исчезли данные о ее уплате, то есть когда захожу в историю платежа карты там - 0!», – пишет клиент.

По его словам, когда он заходит и берет данные по страховке, платежки в ней показаны. Однако в то же время система по самой карте показывает по истории, что такого платежа нет.

«Ладно, беру ексель, Внимание, летнюю выписку по карте, создаю формулы и - бинго, больше чем 1000 грн. за год ушло непонятно куда, потому что текущий остаток и то, что я получил, не сошлось (считал вместе со штрафными санкциями, которые были также в истории)», – продолжил он.

В результате мужчина одолжил у друзей денег, полностью закрыл долги по карте и избавился от нее.

Теперь, по словам клиента, он пытается понять, сколько же денег «ушло», а также советует другим проверить, как обстоят дела с их картами.

В банке на жалобу клиента отреагировали, сообщив, что проследить движение денег по карте можно на сайте Приват 24, а также обратились к нему личным сообщением, уточнив детали, для проверки и информации и выяснения ситуации.

Напомним, ПриватБанк кардинально изменил правила снятия налички, банкоматы больше не нужны.

Как сообщала Politeka, со счета исчезли десятки тысяч гривен, ПриватБанк нашел оправдание.

Также Politeka писала, что на счета ПриватБанка украинцам начислят новую компенсацию, кого коснется.