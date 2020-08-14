Відома модель з Victoria's Secret Жизель Олівейра показала великі принади в білизні 

Зірка регулярно балує фанатів ідеальними формами в різному відвертому одязі, пише Politeka.net. Так, красуня продемонструвала фігуру в сміливому костюмі. 

Зірка позувала в спортивному ліфчику, який ідеально підкреслив її бюст. Груди сиділи в білизні, випираючи, ніби плануючи вистрибнути з нього. Трикутники тканини підняли форми, від чого вони виглядали так спокусливо. 

Зверху Жизель одягла кофту на блискавці, яку розстебнула для того, щоб їй намилувалися вдосталь, модель ніби спустилася з небес.

Крім того, довжина дозволила намилуватися відмінним пресом моделі і її тонкою талією. Трохи вище округлих стегон знаходилися тісні велосипедки, які відсвічують на сонці, завдяки вставкам глянцевої тканини. 

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Зірка трохи відставила стегно, і сперся рукою об ногу. Її волосся було прибрано від обличчя і, здавалося, що на Олівейрі не було ні грама макіяжу. 

Фото не отримало багато відгуків, адже було оприлюднено в сторіз. Ймовірно, красуні написали багато приємного в особисті повідомлення. 

Нагадаємо, Жизель Олівейра постала в чорному костюмі.

Зірка позувала на балконі, засвітивши позаду себе гарний захід сонця. 

Модель всіляко згиналася в костюмі незвичного крою і демонструвала найкрасивіші місця. 

Зірка ледь утримувала груди під чорною тканиною. 

Раніше ми писали також, що Жизель Олівейра розвалилася на підлозі в пікантній позі. На ній була одягнена хутряна піжама з дуже короткими шортиками. Красуня частково засвітила свою апетитну "п'яту точку" і спокусливі стегна.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра покрасувалася тілом в напівпрозорому корсеті:"справжня насолода".

А ще Politeka повідомляла, що Жизель Олівейра зухвало вигнулася в крихітному купальнику:»від цих форм стає жарко".

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра вразила образом хижачки, скинувши білизну:"Просто гармата".