Відома модель з Victoria's Secret Жизель Олівейра показала великі принади в білизні
Зірка регулярно балує фанатів ідеальними формами в різному відвертому одязі, пише Politeka.net. Так, красуня продемонструвала фігуру в сміливому костюмі.
Зірка позувала в спортивному ліфчику, який ідеально підкреслив її бюст. Груди сиділи в білизні, випираючи, ніби плануючи вистрибнути з нього. Трикутники тканини підняли форми, від чого вони виглядали так спокусливо.
Зверху Жизель одягла кофту на блискавці, яку розстебнула для того, щоб їй намилувалися вдосталь, модель ніби спустилася з небес.
Крім того, довжина дозволила намилуватися відмінним пресом моделі і її тонкою талією. Трохи вище округлих стегон знаходилися тісні велосипедки, які відсвічують на сонці, завдяки вставкам глянцевої тканини.
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Зірка трохи відставила стегно, і сперся рукою об ногу. Її волосся було прибрано від обличчя і, здавалося, що на Олівейрі не було ні грама макіяжу.
Фото не отримало багато відгуків, адже було оприлюднено в сторіз. Ймовірно, красуні написали багато приємного в особисті повідомлення.
Нагадаємо, Жизель Олівейра постала в чорному костюмі.
Зірка позувала на балконі, засвітивши позаду себе гарний захід сонця.
Модель всіляко згиналася в костюмі незвичного крою і демонструвала найкрасивіші місця.
Зірка ледь утримувала груди під чорною тканиною.
Раніше ми писали також, що Жизель Олівейра розвалилася на підлозі в пікантній позі. На ній була одягнена хутряна піжама з дуже короткими шортиками. Красуня частково засвітила свою апетитну "п'яту точку" і спокусливі стегна.
Нагадаємо, що Жизель Олівейра покрасувалася тілом в напівпрозорому корсеті:"справжня насолода".
А ще Politeka повідомляла, що Жизель Олівейра зухвало вигнулася в крихітному купальнику:»від цих форм стає жарко".
Також Politeka писала, що Жизель Олівейра вразила образом хижачки, скинувши білизну:"Просто гармата".