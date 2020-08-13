35-річна українська співачка Тіна Кароль розбурхала містичним образом
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливій чорній сукні, родзинкою якої, безумовно, став глибокий виріз на грудях, що оголив її пружні принади. Неможливо не помітити, що гаряча блондинка не одягла бюстгальтера.
Вдале освітлення, в якому Тіна нібито з'явилася з темряви додали кадру загадковості. Дівчина строго подивилася в камеру з легкою усмішкою, склавши руки під підборіддям.
У підписі до фото Кароль прорекламувала драгоцінні прикраси, які були на ній в момент зйомки.
Користувачі кинулися з жаром коментувати побачене, не скуплячись на компліменти в коментарях:
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"Дуже красива😍"
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"Босс, так?💅🏼💖"
"Жінка-Босс🔥"
"Які груди. Мені б такі. Нереальна крихітка"
"Містичний погляд 🔮"
"Яка сувора 🥰 🤤 🤤 "
"Пронизує в саме серце"
"мама босс"
"вбила одним поглядом"
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Раніше ми повідомляли, в мережі з'явився фотоколаж з порівнянням Кароль і американської співачки Сіари в сукні David Koma. Цей наряд з довгою чорною спідницею з високим розрізом приковує до себе увагу сріблястими вставками на грудях нікого не може залишити байдужим.
У той же час, на фото чітко видно, наскільки більш впевненою відчувала себе в сукні українська зірка.
Нагадавши, Кароль влаштувала сеанс спокушання, показавши родимки там, де їх мало хто бачить: "Тіна, що ти робиш?".
Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль в образі фатальної красуні розкрила секрет щасливих стосунків: "тому що я люблю...".
Також Politeka писала, що пристрасна Тіна Кароль розляглася перед камерою в ефектному ТОПі.