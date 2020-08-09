Украинская певица Тина Кароль превратилась в роковую женщину, примерив алый наряд

В этот раз на фан-странице "ФанТина" в инстаграм появился яркий кадр из фотосессии звезды. Певица позировала в довольно скромном и изящном наряде ярко-алого цвета. Кадр без намека на вульгарность, на котором сама Тина еще прикрыла лицо тонкой алой вуалью, произвел бурное впечатление.

«Я сама себе продюсер, финансист, руководитель, директор. Я сама себе женщина, и я чувствую себя счастливой. Почему? Потому что я люблю свою профессию. И если вам не нравится ваш быт – нужно бежать. Ваша жизнь должна вас воодушевлять. Надо быть счастливым. В этом и есть истина», – цитируя слова Тины Кароль, отмечает «ФанТина».

Вот что отмечают по этому поводу поклонники:

«Тина, как чувствовать себя счастливой? Не получается у меня как-то.. что делать посоветуйте пожалуйста🙏❤️», «Очень правильные слова,с большим смыслом.❤️», «Хорошая истина, правильные слова 😍❤️», «самые верные слова❣️», «Я сама себе хозяйка для кого-то я негодяйка 😂😂», «Какие же верные слова 🙏🏻», «Вот только куда б ты не сбежал,ты везде возьмешь себя с собой!!!!!», «Золотые слова, быть счастливым зависит только от нас самих».

Мы также писали, что артистка ведет Инстаграм довольно активно, а с наступлением карантина даже начала делиться личными видео, сделанными дома или на отдыхе. При этом в ее профиле в Инстаграм можно увидеть лишь кадры из специальных фотосессий. Одним из таких жарких фото артистка поделилась несколько часов назад.

Так, Тина позировала в стильном костюме, сразу покорившем сеть. На новом фотоколлаже Тина показала фигуру в фиолетовом наряде, который состоял из кроп-топа и юбки макси. Верх образа звезды выгодно подчеркнул плоский животик, а длинная юбка идеально дополнила образ. Кароль при этом позировала на полу, положив руки над головой и согнув одну ногу. На втором фото в коллаже певица вниз головой мило улыбается на камеру.

«киця🐈♥️», «Шикарная леди🔥🔥🔥», «Божечки,красота😍😍😍💔», «Что не фотография, то шедевр 😵», «Даже лучше чем шашлычок🥵🤤», «Ну что я могу сказать? Пятница и вышедшие из орбит глазам - большущий привет🤷‍♀️😍», «Как всегда, самая прекрасная😍😍», «Самая красивая 💞», «Лучик солнышка❤❤❤❤☀️🌞», «Космос💖», «Волшебная🔥🔥🌼💫», «Малыш😍😍», «Самая красивая 🤤🤍», «Самая лучшая улыбка😻», - пишут довольные пользователи сети.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".