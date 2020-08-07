Украинская певица Тина Кароль покорила образом в модном фиолетовом наряде

Артистка ведет Инстаграм довольно активно, а с наступлением карантина даже начала делиться личными видео, сделанными дома или на отдыхе. При этом в ее профиле в Инстаграм можно увидеть лишь кадры из специальных фотосессий. Одним из таких жарких фото артистка поделилась несколько часов назад.

Так, Тина позировала в стильном костюме, сразу покорившем сеть. На новом фотоколлаже Тина показала фигуру в фиолетовом наряде, который состоял из кроп-топа и юбки макси. Верх образа звезды выгодно подчеркнул плоский животик, а длинная юбка идеально дополнила образ. Кароль при этом позировала на полу, положив руки над головой и согнув одну ногу. На втором фото в коллаже певица вниз головой мило улыбается на камеру.

«киця🐈♥️», «Шикарная леди🔥🔥🔥», «Божечки,красота😍😍😍💔», «Что не фотография, то шедевр 😵», «Даже лучше чем шашлычок🥵🤤», «Ну что я могу сказать? Пятница и вышедшие из орбит глазам - большущий привет🤷‍♀️😍», «Как всегда, самая прекрасная😍😍», «Самая красивая 💞», «Лучик солнышка❤❤❤❤☀️🌞», «Космос💖», «Волшебная🔥🔥🌼💫», «Малыш😍😍», «Самая красивая 🤤🤍», «Самая лучшая улыбка😻», - пишут довольные пользователи сети.

Ранее в сети появился оригинальный кадр з специальной фотосессии артистки на странице "ФанТины" в социальной сети Инстаграм.

Так, поклонники представили кадр из книги "Тина Кароль. Одним Кадром". Эта фотокнига, снятая известным французским фотографом Serban DArgent. Работа над книгой длилась больше года, так как фотограф снимает исключительно на пленку.

«Издана "Тина Кароль. Одним Кадром" в формате coffee-table book, который подразумевает отсутствия текста и наличие только фотографий. Особенность книги - отсутствие переплета, что сразу делает из неё набор уникальных фоторабот. На страницах коллекционного издания, которое вышло тиражом всего 500 экземпляров, можно увидеть наряды из коллекций Gucci, Louis Vuitton и Saint Laurent. Так же певица примеряла и украинские наряды, таких брендов - ARTEMKLIMCHUK, Poustovit, ELENAREVA, Dafna May», - сказано на странице ФанТины.

Также сообщается, что все деньги, вырученные от продажи фотокниги, будут направлены в Благотворительный фонд Тины Кароль "Полюс притяжения" на помощь детским онкологическим больницам Украины.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".