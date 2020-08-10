Украинская певица Тина Кароль восхитила сеть горячими снимками

Как передает Politeka.net, пикантные кадры появился на официальной странице исполнительницы в «Инстаграм».

На опубликованных фото Тина Кароль запрокинула голову и чувственно касается шеи и лица пальцами. Отметим, благодаря такой позе взгляду открываются родинки на подбородке, которые сложно увидеть при обычном ракурсе.

Глаза Кароль на снимках закрыты, а рот приоткрыт. Макияж сделан в натуральных тонах, что подчеркивает природную красоту артистки.

Глубокое декольте частично обнажает грудь певицы.

Отметим, жаркие кадры в Сети сочли настоящим сеансом соблазнения.

«Моя ориентация покинула меня... а можно не соблазнять нас?», «Вы очень красивая», «Тина че ты делаешь с моим мозгом?», «Бомба», «Богиня», «Огонь», «Вау», «Лучшая», «Эталон красоты», «Её родинки вообще сойти с умаааа», «Слишком красиво 🔥🔥🔥🔥», «Божественно», - засыпали Тину Кароль комплиментами в комментариях.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".