Украинская певица Тина Кароль восхитила сеть горячими снимками
Как передает Politeka.net, пикантные кадры появился на официальной странице исполнительницы в «Инстаграм».
На опубликованных фото Тина Кароль запрокинула голову и чувственно касается шеи и лица пальцами. Отметим, благодаря такой позе взгляду открываются родинки на подбородке, которые сложно увидеть при обычном ракурсе.
Глаза Кароль на снимках закрыты, а рот приоткрыт. Макияж сделан в натуральных тонах, что подчеркивает природную красоту артистки.
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Глубокое декольте частично обнажает грудь певицы.
Отметим, жаркие кадры в Сети сочли настоящим сеансом соблазнения.
«Моя ориентация покинула меня... а можно не соблазнять нас?», «Вы очень красивая», «Тина че ты делаешь с моим мозгом?», «Бомба», «Богиня», «Огонь», «Вау», «Лучшая», «Эталон красоты», «Её родинки вообще сойти с умаааа», «Слишком красиво 🔥🔥🔥🔥», «Божественно», - засыпали Тину Кароль комплиментами в комментариях.
Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".
Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".
Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".