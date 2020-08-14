Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", обтягнула найшикарніші місця білою тканиною

Артистка має масу фанатів, одні з яких створюють сторінки, присвячені їй, пише Politeka.net. Так, красуня з'явилася в облягаючому комбінезоні на тонких бретельках. Груди і сідниці виглядали красиво і спокусливо випирали.

Співачка позувала впівоберта до камери, дивлячись в камеру млосним поглядом.

Ольга підняла ніжку, тим самим ще більше підкресливши досконалі форми. Зірка розпустила довге волосся і милувалася заходом посеред гірської місцевості і будівель.

"У дев'яти випадках з десяти все, що після заходу надумаєш, вранці заново передумувати доведеться. ☀ ️ ",- підписали фото автори поста.

За 19 годин пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Ідеальний попець", "Попець вогонь", "яка поооооопаааа😍 😍 😍", "запаморочливий горіх і захід, захід і горіх, що може бути краще", "підтверджую. Але один випадок з десяти буває дуже корисним. Іноді, просто геніальним", " я б лежав на цій попці. 🔥 🔥 🔥 ", "Якщо ти бачиш мене, значить не забув, як треба і з ким треба витрачати ваші заощадження. Ваша Серябкіна", " Красива дівчина на тлі красивої природи!!! Красива і талановита дівчина і співачка Олечка Серябкіна!!!", "я люблю тебе Ольга. Цілую, моя любов", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Ольга Серябкіна була в блискучій сукні, довжина якої була досить відвертою. Співачка розставила ніжки, опустивши між ними руки.

Співачка злегка вигнулася, демонструючи ідеальні вигини. Артистка подивилася в камеру млосним поглядом, на її обличчі не було посмішки.

Нагадавши, безсоромна екс-солістка «Срібло» задерла сукню, змусивши чоловіків червоніти

А ще Politeka писала, що екс-солістка " Срібло» підкорила об'ємними сідницями в тісних лосинах

Також Politeka повідомляла, що екс-солістка " Срібло» ледве втримала пишні обсяги в безсоромній сукні