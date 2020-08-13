Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, показала себе і розповіла про ідеї

На фото Бахарі здалася в коротеньку сукню з малюнками метеликів і зірочок. Гюль сиділа на траві, а образ доповнила стильним капелюшком. Як можна помітити, красуня не одягала білизну, демонструючи свої пишні форми. Волосся у моделі були розпущені. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Наповни мій розум ідеями", - підписала фото Гюль.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ти така красива, що я і забув, що збирався сказати", "який наряд, дозвольте мені створити вам наряд спеціально для вас наступного разу", "прекрасне плаття", "елегантний, витончений, чуттєвий і чарівно красива, твої стегна чудові", "чудова, як твої справи", "ви супер, така красива фігура, улюблена", "Королева краси".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Гюль Бахарі показала себе в сміливому образі, здивувавши фанатів.

На фото зірка позувала в чорному бікіні, яке нагадувало мотузочки, що обтягували її тіло. Гюль спокусливо вигнулася і демонструвала свою талію, сидячи біля краю басейну. Волосся Бахарі залишила розпущеним, роблячи фото ще більш спокусливим.

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