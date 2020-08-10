Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала фигуру в смелом платье с глубоким декольте

Являясь представителем нескольких модных брендов, девушка не боится экспериментов. Благодаря большому выбору одежды, она каждый день блистает в новых нарядах и причем делает это молодая модель всегда в своем стиле. Чтобы подчеркнуть привлекательность, Гюль выбирает очень разнообразные платья, но всегда с неизменным акцентом на внушительных размеров груди.

В этот раз девушка, которую называют копией Ким Кардашьян из-за пышных форм, появилась на публике в черно-золотом платье с необычным принтом и нереальным декольте с разрезом прямо под грудью. Формы Гюль едва поместились в наряд, а застежка на бюсте едва выдерживает напряжение, что видно на фото в Инстаграм. Саму Бахари это не смущает - модели нравится, когда платья очень тесные.

«Освещение было выключено, но мои ногти и волосы точно светились!. 🤷🏻‍♀️🤣», - шутливо отметила модель под фото.

Вот что отвечают фанаты:

«Ваааааа так жарко», «Королева 😍😍😍😍😍», «Как называется это платье, оно же сейчас лопнет🙌🏻❤️», «Hit'em остроумие, что вьющиеся волосы! 😂», «Ты красивее Лолы Феррари», «Потрясающие», «Действительно, детка ты потрясающая», «Вот Это Да! 😍», «Прекрасное фото! Ты идеально подходишь для программы❤️», «Красивый наряд🔥, «Любительницам красивых платьев», «Ты выглядишь великолепно».

До этого мы рассказывали, что модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя на отдыхе.

На фото красотка показала себя в розовом купальнике: больших трусиках и миниатюрном лифчике. Звезда сидела спиной к камере и демонстрировала большую пятую точку. Гюль была на пляже и находилась у самой воды. Как можно заметить, девушка отдыхала в Сент-Люсия, остров в Карибском море.

Поклонники красотки забросали кумира "тоннами" комментариев, а сам снимок лайкнули более пяти тысяч раз.

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