Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, удивила фигурой в слишком тесном костюме

Девушка из Турции по имени Гюль Бахари продолжает каждый день очаровывать пользователей сети Instagram своим образом откровенной восточной красавицы. Девушку довольно часто называют "двойником Ким Кардашьян", ведь их внешность и фигура чем-то похожа.

В этот раз модель не удержалась от соблазнительного кадра. Гюль расстегнула верхнюю часть комбинезона, чтобы показать свои необъятные формы и подразнить аппетитным видом в черном комбинезоне с кружевными вставками на бедрах.

«Лицо, которое я делаю, когда кто-то не думает, что я мгновенно заблокирую их при малейшей негативной энергии в реальной жизни или в жизни, чтобы защитить свой внутренний мир и спокойствие. 🤣🤷🏻‍♀️✂️💖🥰 #novababe #fashionnova», -пишет Гюль под своим фото.

Вот как реагируют на кадр фанаты:

«Довольно страстно», «Эта роза расцвела», «почему так серьезно», «восхищает прелестями, боже», «Идеальная крошка», «много фотошопа ?? 😆😆😆😆😆», «Ты очень красивая👅👅👅👅», «Какая женщина в чулочках 😍😍», «Само искушене, вот это страсть💍💍💍💍💍🤤🤤🤤».

Являясь представителем нескольких модных брендов, девушка не боится экспериментов. Благодаря большому выбору одежды, она каждый день блистает в новых нарядах и причем делает это молодая модель всегда в своем стиле. Чтобы подчеркнуть привлекательность, Гюль выбирает очень разнообразные платья, но всегда с неизменным акцентом на внушительных размеров груди.

Не так давно девушка, которую называют копией Ким Кардашьян из-за пышных форм, появилась на публике в черно-золотом платье с необычным принтом и нереальным декольте с разрезом прямо под грудью. Формы Гюль едва поместились в наряд, а застежка на бюсте едва выдерживает напряжение, что видно на фото в Инстаграм. Саму Бахари это не смущает - модели нравится, когда платья очень тесные.

«Освещение было выключено, но мои ногти и волосы точно светились!. 🤷🏻‍♀️🤣», - шутливо отметила модель под фото.

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