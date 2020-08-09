Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала, как веселилась вечером в блестящем белом платье

В этот раз молодая модель решила показать себя в новом и смелом имидже. Поскольку Бахари является рекламным представителем сразу нескольких брендов одежды, удивлять новыми и экстравагантными нарядами для девушки не составляет труда.

На фото, представленном на ее странице в социальной сети Инстаграм, Гюль позировала в крошечном мини-платье из блестящей белой ткани, которое совсем не скрывало ее достоинства. Для большей пикантности девушка даже осталась без белья. Сверкая на вечере достоинмтсвами в глубоком декольте, Гюль удалось поразить фанатов:

«Ты такая се*суальная, красивая», «Один горячий вид, карамелька», «Вау, вау 😍😍 я влюбился 💓💓», «Q buenota para darte unas cojidotas», «Какое это платье?», «Просто восхищение🔥», «Белая королева 👅»,»Ура офигительно красивая 😛», «Какая поза! ты очень красивая, дорогая, тебя люблю», «ты по-прежнему остаешься самой неоткрытой идеальной девушкой на этом фото»,- пишут фанаты.

До этого мы рассказывали, что модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя на отдыхе.

На фото красотка показала себя в розовом купальнике: больших трусиках и миниатюрном лифчике. Звезда сидела спиной к камере и демонстрировала большую пятую точку. Гюль была на пляже и находилась у самой воды. Как можно заметить, девушка отдыхала в Сент-Люсия, остров в Карибском море.

Поклонники красотки забросали кумира "тоннами" комментариев, а сам снимок лайкнули более пяти тысяч раз.

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