Відома американська модель Кайлі Дженнер показала себе і розповіла про подарунок

На фото Кайлі показала себе в коротенькій сукні без білизни. Красуня закрила очі від задоволення, позуючи біля початку сходинок. Як можна помітити, на вбранні багато яскравих каменів, невідомо, це біжутерія або справжні коштовності. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Спасибі, любов моя за саме ідеальне плаття для дня народження", - написала красуня під фото.

Фанати поставили мільйони лайків і написали коментарі:

"Непересічна", "Приголомшлива посадка на день народження", "23 ніколи не виглядав так добре", "Боже, Ти красива", "Королева Кайлі", "це шалено красиво", "Ок, Я люблю цей вид", "це прекрасне плаття", "гаряча мамочкка", "острівна краса", "вона не тільки що це зробила", "схоже, на третьому фото у неї болить живіт".

Повідомлялося, що одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер і її сестра Кім Кардашьян вразили витівкою.

Кім і Кайлі постали в коротких білих футболочках. Великі груди випирали з-під тонкої тканини. Також моделі наділи кольорові трусики: Кім - рожеві, а Кайлі - фіолетові. Обидві демонстрували ідеальну фігуру-тонкі талії, плоскі животи і пишні стегна.

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