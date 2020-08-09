Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер показала, как проходят ее трудовые будни

Как известно, вчера Кайли произвела впечатление фигурой в леопардовом боди. Дело в том, что одна из самых популярных хип-хоп-исполнительниц Карди Би представила клип на свою новую песню под названием WAP. В какой-то момент в клипе в образе дикой кошки появилась и сама Кайли, поразив видом.

А уже сегодня Дженнер решила удивить стильным образом во время работы. По словам модели, начались ее рабочие будни. Позируя в черный ботфортах и необычной свободной рубашке серого цвета, девушка не удержалась и задрала одну из стройных ножек вверх, выгнувшись при этом на мягком кресле. Похоже, «рабочие» будни звезды очень насыщенные.

«рабочие дни 🖤», - написала под фото звезда.

Вот что пишут пользователи сети:

«Кайли 🔥🔥», «Это просто огнище», «Королева Кайли, покажи больше 👸🏼❤️», «Rowww как можно скорее ✨», «@lozzag сапоги просто дерзкие, хотя выглядит круто», «Это просто потрясающе», «Детка, так горяча», «Как можно так изгибаться», «какая интересная работа».

Благодаря своей популярности, Кайли смогла добиться очень многого - ее косметику раскупают по всему миру, она зарабатывает миллионы, ее формами восхищаются, а стиль в одежде копируют. При этом у Кайли с каждым днем все больше "двойников" - девушки наряжаются, как она, делают такой же макияж и прически.

Не удержалась ранее и подруга Кайли, с которой они устроили жаркую съемку в модных нюдовых комбинезонах. Девушки распустили свои волосы, достающие до поясницы, а также прикрыли глаза модными солнцезащитными очками. Образы двух моделей с внушительными формами дополняли аккуратные босоножки на высокой шпильке.

«забавный факт: мы были близнецами, так как мы были в средней школе. Раньше мы никогда не выходили из дома, если у нас не было подходящей одежды на выход 🤣😍 ... так что будьте готовы к жизни с большим количеством фотографий-близнецов», - написала Кайли.

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

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