Російська співачка і дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте похвалилася досягненням своєї дочки

Справа в тому, що одна з дочок знаменитої артистки вирішила записати свою пісню. Незважаючи на те, що юній красуні всього вісім років, вона вже записала композицію іспанською мовою. А спеціальний постер з її зображенням викликав цілу бурю в мережі.

Клавдія позувала в незвичному для себе дорослому образі, а на постері також видно, що образ дівчинки помітно відфотошопили. Втім, це не завадило близьким оцінити новину від Орбакайте. Оцінили пост, захопившись талантом дочки співачки, відразу ж такі зірки як: Максим Галкін, Філіп Кіркоров, колеги артистки і багато інших.

«У нас радісна новина! Клавочка записала пісню іспанською мовою! Тепер її можна почути і завантажити на всіх платформах)) #Claudia #seramigos музика - @elena_iourova слова - @jessycasarango фото - @natashakertes @claudiazemtsova #клавдіяземцова🦋", - написала Христина.

Ось що відзначають користувачі Мережі:

"Вітаю вас Христина, талановита доча ! Успіхів на музичному терені. Із задоволенням послухаємо разом з донькою🎉", " тільки прослухала) як здорово!!! І язик цей обожнюю", "Beautiful Princess" « " розумничка, вся в маму 🥰🥰💕💕🌺🌺🌺🌺🌺», «Господи, як же сильно схожа на бабусю в молодості🥺 👍. Ось, що значить гени. Удачі і великих успіхів дівчинці👏!", "З великим задоволенням послухаємо❤❤❤ що сказати талановита сім'я😍 😍❤😍", »з такими генами обов'язково у дитини буде талант👍 🤩 🤩".

Також ми раніше писали, що у Алли Пугачової з'явилася серйозна "суперниця". Так, нове відео з Лізою Галкіною було опубліковано фан-акаунтом в соцмережі Instagram, який присвячений виключно молодшій дочці Алли Пугачової.

На ролику можна оцінити акторську майстерність маленької Лізи, яка, мабуть, готується замінити на сцені Аллу Пугачову.

"Імпровізує", - йдеться в підписі до відео, на якому можна побачити, як Ліза Галкіна емоційно читає вірш.

Шанувальників Алли Пугачової і Максима Галкіна розчулив відеоролик, під яким вони залишили десятки захоплених коментарів.

Деякі фанати також припустили, що Ліза Галкіна, можливо, скоро засвітиться на великій сцені в якості заміни російської Примадонни.

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