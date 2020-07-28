Cеть "взорвали" архивные снимки легендарной певицы Аллы Пугачевой с ее детьми

Как сообщает Politeka.net, фото Примадонны появились в социальной сети "Инстаграм".

Сейчас Алла Пугачева вместе со своим мужем шоуменом Максимом Галкиным воспитывает близнецов Лизу и Гарри, которым в этом году исполняется семь лет. При этом у певицы есть взрослая дочь Кристина Орбакайте, тоже популярная исполнительница.

Фанаты сравнили в соцсети кадры Примадонны с детьми в разное время. На первом фото еще молодая Алла Пугачева позирует рядом с пухлощекой Кристиной, которая одета в стильный черно-белый костюм. Сама певица надела джинсовую рубашку на молнии.

На другом фото уже заметно изменившаяся Пугачева обнимает Лизу и Гарри. Мальчик одет в красный замшевый пиджак и серые брюки, а девочка - в белом платье с красными цветами, а также с диадемой на голове.

Пользователи социальной сети бурно обсуждают коллаж в комментариях. Многие нашли сходства у Кристины и близнецов:

"Молодец, Аллочка! Не сдавайся, живи, радуйся жизни, радуй окружающих людей и детей, следи за собой,украшай себя, отдыхай и будь здорова долгие годы! Ты женщина настоящая!"; "Все родненькие, все дороги и все ценны, и есть ценнее - огромная, материнская - Аллы любовь!"; "Кристина может гордится.. в ее детство были написаны все песни, которые в старости кормят ее мать и ее сестру с братом.."; "Лизочка и Кристина очень похожи друг на друга , а оба вместе точь в точь копия мамы"; "Мне тогда нравилась, а теперь ещё больше нравится. А дети чудо! 😊😘"; "Два птенчика! Наслаждайтесь пока маленькие!🐣🐣"; "Кристина и Гарри очень похожи".

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