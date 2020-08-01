На странице дочери шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой Лизы появилась очень интересная фотография

Страничка шестилетней Лизы Галкиной весьма популярна в Инстаграм, и за жизнью девочки и ее звездной семьи следят уже 704 тысячи пользователей, передает Politeka.net.

Они с удовольствием лайкают и комментируют снимки, где администратор страницы от имени маленькой девочки публикует фото досуга, видео и рассказы о жизни одной из самых крепких семей российского шоу-бизнеса.

Не обходится тут и без архивных кадров. Так, совсем недавно на странице появились два снимка, на одном из которых Гарри Галкин на руках у своего отца, а на второй фотографии – Максим Галкин в таком же возрасте позирует на руках у своего родителя.

«Мальчики - копии отцов 😍♥️», – подписали публикацию.

Отметим, что сходство детей на снимке – просто потрясающее и очевидно даже самым заядлым скептикам, которые все еще сомневаются, что Гарри – сын Максима Галкина

«Ну тут уж без слов! Копия она есть копия!!!», «Один в один 👍», «Супер, копии😍❤️😍», «Действительно копия», «Три человека на этом фото очень похожи между собой!😜», «😍😍😍😍», – не скрывают восторга поклонники.

Ранее мы рассказывали о том, что в СМИ начали появляться слухи о том, что якобы Алла Пугачева планирует развестись с шоуменом Максимом Галкиным, с которым у них общие дети.

Концертный директор примадонны поспешила опровергнуть эти домыслы.

«Ничего такого не было и нет», – уверенно заявила Елена Чупракова.

Осведомленные источники уверяют, что звезды могут быть сами заинтересованы в распространении подобных слухов.

Напомним, Галкин показал домашние развлечения с Пугачевой и детьми: "Настоящее семейное счастье".

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