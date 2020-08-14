Відома модель Алессандра Амбросіо, яка була ангелом бренду Victoria's Secret, показала себе в сміливому образі і розповіла про проблеми

На фото красуня позувала в бікіні на мотузочках. Алессандра вирішила обійтися тільки трусиками, бюстгальтер їй виявився не потрібен. Дівчина мокра стояла на тлі стіни вся мокра, прикриваючи тільки пишні груди руками. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Всі мої проблеми змиваються водою", - написала Амбросіо під фото.

Фанати поставили майже 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Поки фото не зіпсувалося", "ви робите це довгим горбатим днем", "U are a miracle", "ти диво", "ви приймаєте оплату діамантами за обмін кілограмів", "чудова Кітті", "боягузтво під час пандемії", "я хочу відвезти тебе і твою дочку на острів Джеффа Епштейна".

Раніше ми повідомляли, що Модель Алессандра Амбросіо порадувала спекотним чином в бікіні.

Алессандра Амбросіо позує в басейні, стоячи по пояс у воді. Вся волога після купання, вона підставила обличчя яскравим обличчям сонця і заплющила очі від задоволення. Дівчина вирішила надати кадру ще більшої пікантності.

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