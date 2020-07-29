Известная модель Алессандра Амбросио, которая была одним из главных ангелов Victoria’s Secret, очаровала невероятной красотой

Как передает Рoliteka.net, свежее фото появилось у звезды в Инстаграм. Амбросио, как и миллионы других женщин по всему миру, приняла участие в челлендже «Женщины, поддерживающие женщин». В рамках челленджа известные личности выкладывают у себя в соцсетях черно-белые фото, отмечая своих коллег, которыми они восхищаются.

Алессандра Амбросио поделилась жарким кадром в купальнике. Красотка спустила с плеч белую рубашку, оголив пышную грудь, помещенную в тесный лифчик. Длинный волосы модели спадали на плечи, придавая особого шарма снимку.

За день пост модели собрал более 100 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Прекрасна, как всегда», «ты выглядишь красиво, как всегда», «Ты моя мечта», «Слава ангелу», «Невероятно потрясающая и очень красивая леди», «Слишком красиво», «Самая чувственная и красивая», «Это здорово, и я желаю вам хорошего дня, дорогая Алессандра», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что звезда Victoria’s Secret поделилась жарким фото в бикини. Красотка была поймана в процессе игры в пляжный волейбол. Модель выбрала синий купальник на завязочках, который подчеркнул ее невероятную фигуру.

Напомним, что Алессандра Амбросио в мини-бикини устроила жаркие развлечения на пляже: «Любовь в воздухе».

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио изумила видом в мокром бикини: "Поцелованная солнцем".

Также Politeka информировала, что Алессандра Амбросио избавилась от белья, показав летний кайф: "Девушка в огне".