Известная модель Алессандра Амбросио, которая была одним из главных ангелов Victoria’s Secret, очаровала невероятной красотой
Как передает Рoliteka.net, свежее фото появилось у звезды в Инстаграм. Амбросио, как и миллионы других женщин по всему миру, приняла участие в челлендже «Женщины, поддерживающие женщин». В рамках челленджа известные личности выкладывают у себя в соцсетях черно-белые фото, отмечая своих коллег, которыми они восхищаются.
Алессандра Амбросио поделилась жарким кадром в купальнике. Красотка спустила с плеч белую рубашку, оголив пышную грудь, помещенную в тесный лифчик. Длинный волосы модели спадали на плечи, придавая особого шарма снимку.
За день пост модели собрал более 100 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.
«Прекрасна, как всегда», «ты выглядишь красиво, как всегда», «Ты моя мечта», «Слава ангелу», «Невероятно потрясающая и очень красивая леди», «Слишком красиво», «Самая чувственная и красивая», «Это здорово, и я желаю вам хорошего дня, дорогая Алессандра», - пишут пользователи сети.
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице в тоненьком лифчике: "Такие сахарные булочки!"
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы в откровенном купальнике: "Вкуснятина"
Турецкая Кардашьян прижалась к стеклу и поразила видом без штанов: "Дыхание перехватывает"
Онкобольного сына Виктора Павлика перевели в хоспис, крик души матери: "Мне пришлось стать..."
Ранее мы писали, что звезда Victoria’s Secret поделилась жарким фото в бикини. Красотка была поймана в процессе игры в пляжный волейбол. Модель выбрала синий купальник на завязочках, который подчеркнул ее невероятную фигуру.
Напомним, что Алессандра Амбросио в мини-бикини устроила жаркие развлечения на пляже: «Любовь в воздухе».
Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио изумила видом в мокром бикини: "Поцелованная солнцем".
Также Politeka информировала, что Алессандра Амбросио избавилась от белья, показав летний кайф: "Девушка в огне".