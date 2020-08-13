53-річний російський співак Філіп Кіркоров ретельно оберігає таємницю, хто є сурогатною матір'ю його 8-річних сина і дочки

Однак, деякі вважають, що пора "дізнатися правду". Так, близька подруга артиста діджей Катя Гусєва проговорилася про те, кого спадкоємці "короля" називають мамою. З'ясувалося, що якраз її. Гусєва дійсно багато часу проводить із сімейством, пишуть "Дни.ру".

"На останній день народження Мартіна я подарувала йому футболку з нової колекції Galliano і колекційну машинку Ferrari. А Аллі-Вікторії, хоча у неї і не було дня народження, подарувала іграшку — наймилішого цуценя», — поділилася діджей.

Дівчина зізнається, що іноді Їхні стосунки з Філіпом ставлять її в глухий кут.

"Іноді наші відносини заходять в стадію "чоловік-жінка", іноді – в стадію дружби, а іноді він взагалі мене не дуже любить", - розговорилася Гусєва.

Але все ж остаточно розкрити секрет, хто насправді є матір'ю дітей, Катя не наважилася, відповівши дещо туманно.

"Це не моя таємниця, а таємниця Філіпа — тільки він може її розкрити. Прийде час, і він це зробить, думаю. Я ж готова здати тест ДНК на спорідненість з дітьми Кіркорова. Мені здається, людям пора знати правду", - резюмувала дівчина.

Раніше ми повідомляли, Кіркоров збентежив розвагами з вогнегасником. Так, артист, як завжди в яскравому вбранні, хвацько вхопився за згаданий агрегат, яким нібито запалив музичну апаратуру. Після чого грайливо покрутив його, розташувавши у себе між ніг.

"Тримайте вогнегасники 🧯на готові! Найгарячіша прем'єра літа'2020 "РОЛЕКС" вже на #youtube🔥", - підписав кадри Філіп.

Нагадаємо, що Басков накинувся на Кіркорова посеред шоу, побивши його букетом, кадри бійки:»Ох, ці шлюбні ігри".

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