Российский певец Николай Басков подрался с Филиппом Киркоровым в эфире «Вечернего Урганта»

Как пишет Politeka.net, отрывок шоу Басков опубликовал у себя в Инстаграм. На видео телеведущий Иван Ургант вручает Баскову букет цветов, но сидящий рядом Киркоров начинает его отбирать. Басков сопротивляется и начинает отпихивать артиста. Заканчивается шоу тем, что исполнители под музыку бегают по студии, а Басков бьет букетом убегающего от него Киркорова.

«Шоу-бизнес одним кадром», - подписал видео артист.

За час пост Баскова посмотрели более 65 тысяч раз. В комментариях стали обсуждать произошедшее.

«Ох, эти брачные игры», «Настоящая мужская дружба одним кадром)», «Цветы в конце у Фили», «Вы лучший элемент российского шоу-бизнеса!», «Бойня века», «Спасибо за видео, я смотрела этот выпуск было интересно», «Киркоров зажал Баскова», «Ну так смешно! Взрослые мужчины, а ведут себя, как дети!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что в начале шоу Басков и Киркоров тоже повздорили. Они начали толкаться перед тем, как сесть на диван к ведущему. Вероятно, это делалось специально, чтобы подогреть слухи о том, что артисты соперничают друг с другом. На самом деле, известно, что певцы дружат.

Напомним, что у Баскова пополнение, певец показал первое фото с малышкой на руках: "Прямо копия".

Как сообщала Politeka, загадочный Басков ошарашил «новым» лицом, артиста не узнают: «Никакой человечности, верните внешность».

Также Politeka писала, что похудевший Басков огорошил видео в постели с молоденькой девушкой: «Да ты просто бабник!».