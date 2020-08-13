53-летний российский певец Филипп Киркоров тщательно оберегает тайну, кто является суррогатной матерью его 8-летних сына и дочери

Однако, некоторые полагают, что пора "узнать правду". Так, близкая подруга артиста диджей Катя Гусева проговорилась о том, кого наследники "короля" называют мамой. Выяснилось, что как раз ее. Гусева действительно много времени проводит с семейством, пишут "Дни.ру".

«На последний день рождения Мартина я подарила ему футболку из новой коллекции Galliano и коллекционную машинку Ferrari. А Алле-Виктории, хотя у нее и не было дня рождения, подарила игрушку — милейшего щенка», — поделилась диджей.

Девушка признается, что иногда их отношения с Филиппом ставят ее в тупик.

«Иногда наши отношения заходят в стадию "мужчина – женщина", иногда – в стадию дружбы, а иногда он вообще меня не очень любит», - разоткровенничалась Гусева.

Но все же окончательно раскрыть секрет, кто на самом деле является матерью детей, Катя не решилась, ответив несколько туманно.

«Это не моя тайна, а тайна Филиппа — только он может ее раскрыть. Придет время, и он это сделает, думаю. Я же готова сдать тест ДНК на родство с детьми Киркорова. Мне кажется, людям пора знать правду», - резюмировала девушка.

Ранее мы сообщали, Киркоров обескуражил развлечениями с огнетушителем. Так, артист, как всегда в ярком наряде, лихо ухватился за упомянутый агрегат, которым будто бы зажег музыкальную аппаратуру. После чего игриво повертел его, расположив у себя между ног.

"Держите огнетушители 🧯на готове! Самая горячая премьера лета’2020 «РОЛЕКС» уже на #youtube 🔥", - подписал кадры Филипп.

Напомним, что Басков набросился на Киркорова посреди шоу, избив его букетом, кадры драки: «Ох, эти брачные игры».

Также Politeka писала, что Киркоров страстно прижался к цветущей Ротару, сеть кипит: «На Пугачевой уже был женат, теперь...».