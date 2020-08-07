Популярный российский певец Филипп Киркоров рассказал о ситуации, которая произошла в его семье

Об этом пишет teleprograma.pro.

Музыкант рассказал, что его дочь Алла-Виктория, была влюблена во время занятий в секции фигурного катания.

Восьмилетней дочке Киркорова понравился двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Фигурист сейчас состоит в семейных отношениях с продюссером Яной Рудковской,у них есть сын.

"Алла-Виктория была влюблена в принца. Не в маленького Гном Гномыча, а в старшего Плющенко. Именно поэтому она решила заняться фигурным катанием", - сказал Киркоров.

Артист добавил, что пришлось забрать восьмилетнюю дочь из спортивной секции, объясняя это тем, что фигурное катание является травмоопасной дисциплиной. Дочка также заинтересована теннисом.

Напомним, что Алла-Виктория родилась в 2011 году от суррогатной матери. Помимо дочери, у Филиппа растет сын Мартин. Его дети частенько приходят в гости к малышам семьи Галкиных.

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